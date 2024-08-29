Два человека пострадали в результате ДТП в Пыть-Яхе

Накануне, 28 августа, в Пыть-Яхе 41-летний водитель Lexus не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Mersedes. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«28 августа 2024 года около 13:45 на улице Нефтяников в городе Пыть-Ях, 41-летний водитель «Lexus», по предварительным данным, при осуществлении маневра "поворот налево" вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным автомобилем «Mersedes», под управлением 37-летнего мужчины», – сообщается в источнике.

В результате аварии пострадали оба водителя.

За минувшие сутки на дорогах ХМАО зарегистрировали четыре ДТП, в которых получили травмы шесть человек.