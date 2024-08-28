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​Власти Югры предложили давать нефтяникам больше льгот за разведку и добычу трудноизвлекаемых запасов

Большое совещание нефтяников и кураторов отрасли прошло в Югре

​Власти Югры предложили давать нефтяникам больше льгот за разведку и добычу трудноизвлекаемых запасов
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Сегодня в Ханты-Мансийске состоялась важная встреча, на которой собрались представители трех Министерств – энергетики, финансов, природных ресурсов и экологии, а также Федерального агентства по недропользованию, депутаты Государственной Думы РФ и руководители предприятий нефтегазового комплекса Югры и России. Целью встречи было обсуждение актуальных вопросов, касающихся нефтегазовой отрасли, и выработка совместных решений для укрепления сырьевого и технологического суверенитетов страны, совершенствования налогообложения и поддержки компаний со стороны государства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук отметил важность этих вопросов для региона и страны в целом. Одной из ключевых тем обсуждения стала стратегия развития минерально-сырьевой базы, утвержденная правительством РФ, в соответствии с которой нефть относится к группе полезных ископаемых, запасы которых недостаточно обеспечены на период до 2035 года. На сегодняшний день накопленная добыча нефти в Югре составляет 12,9 млрд тонн, при этом в недрах региона сосредоточено около 40% остаточных извлекаемых запасов России, что составляет порядка 11,3 млрд тонн.

Для обеспечения своевременного воспроизводства запасов нефти Правительство Югры предложило увеличить объем геологоразведочных работ. Особое внимание было уделено трудноизвлекаемым запасам, которые уже сегодня составляют около 24% общего объема нефтедобычи в Югре (порядка 52 млн тонн). Прогнозируется, что к 2040 году этот показатель может достигнуть 50%.

«Мы предложили совместно с Министерством энергетики РФ, Министерством финансов РФ и недропользователями разработать систему льготирования применения инновационных технологий добычи, направленных на увеличение нефтеотдачи», – отметил Руслан Кухарук.

Кроме того, участники встречи обсудили развитие новых территорий Арктической зоны РФ – Березовского и Белоярского районов, ресурсная база которых составляет порядка 166 млн тонн нефти и 30 млрд куб.м газа. Эти территории были охарактеризованы как перспективные для проведения геологоразведочных работ. Для реализации их потенциала было предложено внести ряд изменений в закон «О недрах».

«Озвученные сегодня инициативы помогут создать благоприятные условия для привлечения в регион инвестиций, разработки нового оборудования, технологий и создания рабочих мест. Все это повлияет на развитие региона и страны в целом, качество жизни югорчан», – подчеркнул Руслан Кухарук.


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Сегодня в 22:18, просмотров: 118, комментариев: 0
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