Югра внедряет сертификацию отелей для привлечения иностранных туристов

В 2024 году ХМАО первым в России начнет сертификацию отелей и гостиниц по стандартам Роскачества, включая международные требования для комфортного проживания туристов-мусульман и граждан Китая. Цель сертификации — повышение качества услуг и увеличение туристического потока в регион, сообщил ТАСС генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.

Фонд развития Югры и «Российская система качества» подписали соглашение о сотрудничестве. Сертификация будет предоставляться бесплатно, что станет новой государственной мерой поддержки для гостиничного бизнеса региона. Организации, прошедшие сертификацию, будут включены в реестр Роскачества, что обеспечит их аудит и контроль качества услуг.

«Благодаря подписанному соглашению ХМАО первым в России начнет предоставлять в 2024 году новую бесплатную меру государственной поддержки для развития туристической отрасли: сертификацию гостиниц и отелей от Роскачества, в том числе по международным стандартам Muslim-friendly, China-friendly и Halal», - сказал Колупаев.

Система сертификации включает регулярный аудит, например, по программе «Тайный гость», а также обучение персонала с выдачей государственных документов. Отели должны будут соблюдать строгие требования, такие как наличие табличек на китайском языке и молельных комнат, чтобы обеспечить комфорт для иностранных гостей.