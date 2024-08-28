Роспотребнадзор ХМАО предупреждает о рисках покупки продуктов на улице

Приобретенная на улице еда может быть опасна для здоровья, предупреждает Управление Роспотребнадзора по ХМАО. Санврачи рекомендуют воздержаться от покупки продуктов в подземных переходах, автомобилях на трассе и на остановках возле поездов.

Почему это важно:

Отсутствие образования. Производители часто не имеют необходимых знаний для приготовления безопасных и качественных продуктов.

Неподходящие условия. Часто нет отдельного помещения для приготовления, водоснабжения, а также средств для соблюдения гигиены.

Температурный режим. Хранение продуктов может не соответствовать нормам, что увеличивает риск порчи.

Заболевания. Продукты, изготовленные в таких условиях, могут быть обсеменены опасными бактериями (дизентерия, сальмонеллез, ботулизм).

Роспотребнадзор призывает жителей Югры покупать продукты только в санкционированных местах торговли, чтобы избежать риска для здоровья.