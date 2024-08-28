​Новая проекционная разметка появится на дороге Нижневартовск – Излучинск

В Нижневартовском районе устанавливают проекционную дорожную разметку на пешеходном переходе. Работы ведутся на 2 км дороги Нижневартовск – Излучинск. Проекционное оборудование создаст яркий световой коридор. Такая разметка не сотрется со временем и хорошо заметна в темное время суток при любой погоде, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«Основная цель установки проекционной подсветки пешеходного перехода типа «зебра» снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также безопасность дорожного движения», - говорится в сообщении.

В настоящее время согласованы схемы организации дорожного движения на время проведения работ. Устанавливаются временные дорожные знаки, начался монтаж оборудования. Завершение работ запланировано на конец октября 2024 года.

Проекционные пешеходные переходы впервые появились на трассах Югры в 2021 году.