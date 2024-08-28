Плавучая поликлиника работает в отдаленных поселениях Сургутского района

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» продолжает работу в Сургутском районе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Прямо на борту жители проходят профилактический осмотр, сдают анализы, делают УЗИ, рентген и кардиограммы, получают консультации узких специалистов», - говорится в сообщении.

Летняя навигация по Югре началась в конце мая и продлится до октября. В Сургутском районе теплоход уже посетил Банный и Высокий Мыс. С 28 по 30 августа поликлиника будет работать в Ляминой, а с 31 августа по 4 сентября – в Сытомино.

Несмотря на наличие фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в отдаленных поселениях Сургутского района, а также периодические визиты бригад врачей из поликлиник, услуги плавучей поликлиники остаются востребованными.