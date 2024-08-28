В Югре увеличат ежемесячные выплаты учителям за классное руководство

В ХМАО повысят ежемесячные выплаты классным руководителям, работающим в городах с населением менее 100 тысяч человек. Помимо этого, увеличат зарплату и советникам директоров школ, занимающихся вопросами воспитания. Об этом сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

«С 1 сентября увеличиваем ежемесячную выплату за классное руководство учителям в городах и поселениях численностью менее 100 000 человек. Также повышаем оплату советникам директоров школ по воспитанию, таких в Югре 154», – написал Кухарук в своем телеграм-канале.

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