Прокуратура Когалыма заставила управляющую компанию провести ремонт в доме

В Когалыме управляющая компания провела ремонт в многоквартирном доме после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Жители дома обратились в прокуратуру с жалобой на строительные дефекты, включая обрушение штукатурки с потолка и стен. Ранее их обращения в управляющую компанию оставались без ответа, и необходимый ремонт не был проведен.

Прокуратура провела проверку и установила, что права жителей действительно были нарушены. Прокурор города направил представление в адрес директора управляющей компании с требованием устранить недостатки. После этого компания выполнила все необходимые ремонтные работы. Ответственное лицо в УК привлекли к дисциплинарной ответственности.