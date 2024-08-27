В Белом Яре садоводы покажут лучший урожай на конкурсе 30 августа

В Сургутском районе в пятницу, 30 августа, в поселке Белый Яр пройдет конкурс «Урожай года – 2024». Мероприятие начнется в 13:00 на территории Районного центра культуры, где огородники и садоводы продемонстрируют свои достижения и посоревнуются в различных номинациях.

В программе конкурса три основные номинации. В «Дача, огород – урожай года!» участники представят свои урожаи, используя творческие подходы и художественные средства. В номинации «Цветочная пирамида» команды создадут композиции из цветов, выращенных на дачных участках. А во «Вкусном конкурсе» жюри оценит праздничные пироги, приготовленные с использованием собственного урожая.

Для участников и гостей мероприятия запланирован концерт творческих коллективов, который создаст праздничную атмосферу и поднимет настроение всем присутствующим.