В Сургутском районе ищут пропавших на реке мужчин

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724177975"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785192"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5LfYrDVZGWzmBOWgyF4Nrx63Cl+A95wmcwr5xmPgY4yNVcw0fbf7BwHos9NpGa/5I119cdLeFQDhT7QiM7uFqM13+MXupyVHZqlMtHpiHa8YZUK9s9xSuG/LnKl0bKc7"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5LfYrDVZGWzmBOWgyF4Nrx63Cl+A95wmcwr5xmPgY4yNVcw0fbf7BwHos9NpGa/5I119cdLeFQDhT7QiM7uFqM13+MXupyVHZqlMtHpiHa8YZUK9s9xSuG/LnKl0bKc7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "145"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(44) "Позитив Продакшн (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72bc5264522afed8aa3dfeeedb834196.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:19:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:52"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "145"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724178002"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785145"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=WETAXORfrXV9GQEyxpLn2a1yIdEWAniEUO2WXwhRd0i6Jnr9w/AQraoLwbCw/ho7+G8FLC6Pe8VDWVF82xQFa2wtrLyrxx9rmv3GnQ49TF/xdyX6br2wY+LN6y2cPX9d"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=WETAXORfrXV9GQEyxpLn2a1yIdEWAniEUO2WXwhRd0i6Jnr9w/AQraoLwbCw/ho7+G8FLC6Pe8VDWVF82xQFa2wtrLyrxx9rmv3GnQ49TF/xdyX6br2wY+LN6y2cPX9d"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "146"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(42) "Позитив Продакшн (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "59643e643a559d5353e08b4c6ab6a85e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:20:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "146"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724177975"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785192"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5LfYrDVZGWzmBOWgyF4Nrx63Cl+A95wmcwr5xmPgY4yNVcw0fbf7BwHos9NpGa/5I119cdLeFQDhT7QiM7uFqM13+MXupyVHZqlMtHpiHa8YZUK9s9xSuG/LnKl0bKc7"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5LfYrDVZGWzmBOWgyF4Nrx63Cl+A95wmcwr5xmPgY4yNVcw0fbf7BwHos9NpGa/5I119cdLeFQDhT7QiM7uFqM13+MXupyVHZqlMtHpiHa8YZUK9s9xSuG/LnKl0bKc7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "145"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(44) "Позитив Продакшн (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72bc5264522afed8aa3dfeeedb834196.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:19:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:52"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "145"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724178002"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785145"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=WETAXORfrXV9GQEyxpLn2a1yIdEWAniEUO2WXwhRd0i6Jnr9w/AQraoLwbCw/ho7+G8FLC6Pe8VDWVF82xQFa2wtrLyrxx9rmv3GnQ49TF/xdyX6br2wY+LN6y2cPX9d"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=WETAXORfrXV9GQEyxpLn2a1yIdEWAniEUO2WXwhRd0i6Jnr9w/AQraoLwbCw/ho7+G8FLC6Pe8VDWVF82xQFa2wtrLyrxx9rmv3GnQ49TF/xdyX6br2wY+LN6y2cPX9d"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "146"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(42) "Позитив Продакшн (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "59643e643a559d5353e08b4c6ab6a85e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:20:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "146"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Качаев Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC реклама на siapress.ru
ИП Качаев Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  91,7745   EUR  102,4927  

Новости

  • ​В Сургутском районе пропали двое мужчин на реке

    ​В Сургутском районе пропали двое мужчин на реке

    Сегодня в 14:40
    49 0
  • ​До слез: каждый третий житель ХМАО хоть раз плакал на работе

    ​До слез: каждый третий житель ХМАО хоть раз плакал на работе

    Сегодня в 13:55
    118 0
  • Мошенники обманули югорчан на 18,4 миллиона рублей за сутки

    Мошенники обманули югорчан на 18,4 миллиона рублей за сутки

    Сегодня в 13:52
    115 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GrSqXmtF4IYTCTnpVhzpxo4Bivh0nW6qo+cG9G9DfqjARvbJmiH34K3AWdiQpEW/N04V6S8azVfRwQ5Im46SZSMaAqHhLbijtbwXcHyTTbsnsznDwOEnbZMfGsc7nbkLXlhvCvASUKICdX7v0LXS9Q=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GrSqXmtF4IYTCTnpVhzpxo4Bivh0nW6qo+cG9G9DfqjARvbJmiH34K3AWdiQpEW/N04V6S8azVfRwQ5Im46SZSMaAqHhLbijtbwXcHyTTbsnsznDwOEnbZMfGsc7nbkLXlhvCvASUKICdX7v0LXS9Q=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GrSqXmtF4IYTCTnpVhzpxo4Bivh0nW6qo+cG9G9DfqjARvbJmiH34K3AWdiQpEW/N04V6S8azVfRwQ5Im46SZSMaAqHhLbijtbwXcHyTTbsnsznDwOEnbZMfGsc7nbkLXlhvCvASUKICdX7v0LXS9Q=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GrSqXmtF4IYTCTnpVhzpxo4Bivh0nW6qo+cG9G9DfqjARvbJmiH34K3AWdiQpEW/N04V6S8azVfRwQ5Im46SZSMaAqHhLbijtbwXcHyTTbsnsznDwOEnbZMfGsc7nbkLXlhvCvASUKICdX7v0LXS9Q=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GrSqXmtF4IYTCTnpVhzpxo4Bivh0nW6qo+cG9G9DfqjARvbJmiH34K3AWdiQpEW/N04V6S8azVfRwQ5Im46SZSMaAqHhLbijtbwXcHyTTbsnsznDwOEnbZMfGsc7nbkLXlhvCvASUKICdX7v0LXS9Q=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GrSqXmtF4IYTCTnpVhzpxo4Bivh0nW6qo+cG9G9DfqjARvbJmiH34K3AWdiQpEW/N04V6S8azVfRwQ5Im46SZSMaAqHhLbijtbwXcHyTTbsnsznDwOEnbZMfGsc7nbkLXlhvCvASUKICdX7v0LXS9Q=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv реклама на siapress.ru
    ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv реклама на siapress.ru
  • ​Дети коренных народов ХМАО будут добираться до школы на вертолетах

    ​Дети коренных народов ХМАО будут добираться до школы на вертолетах

    Сегодня в 13:48
    117 0
  • ​В Тюмени прошел XII Международный форум Слет успешных предпринимателей

    ​В Тюмени прошел XII Международный форум Слет успешных предпринимателей

    Сегодня в 13:36
    149 0
  • ​Все школы Тюменской области готовы к новому учебному году

    ​Все школы Тюменской области готовы к новому учебному году

    Сегодня в 13:30
    128 0
  • ​Автомобильные аптечки подорожали на 28% за год

    ​Автомобильные аптечки подорожали на 28% за год

    Сегодня в 13:30
    128 0
  • ​В Тюмени открыли бульвар Пожарных и Спасателей

    ​В Тюмени открыли бульвар Пожарных и Спасателей

    Сегодня в 13:22
    136 0
  • ​Руслан Кухарук взял на контроль затягивающееся строительство больницы в Приобье

    ​Руслан Кухарук взял на контроль затягивающееся строительство больницы в Приобье

    Сегодня в 13:10
    136 0
  • ​Ипотечный рынок Югры просел на 32% после отмены льготных программ

    ​Ипотечный рынок Югры просел на 32% после отмены льготных программ

    Сегодня в 13:10
    150 0
  • Югра отмечает 60 лет с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири

    Югра отмечает 60 лет с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири

    Сегодня в 13:04
    146 0
  • ​Югорчан призывают делиться своими мыслями о том, как улучшить туристическую привлекательность региона

    ​Югорчан призывают делиться своими мыслями о том, как улучшить туристическую привлекательность региона

    Сегодня в 12:49
    163 0
  • ​Хотите гепарда? В ХМАО продают экзотического котенка за 250 тысяч рублей

    ​Хотите гепарда? В ХМАО продают экзотического котенка за 250 тысяч рублей

    Сегодня в 12:35
    190 0
Больше новостей
Вы отдаете предпочтение:
Комментировать
0
Надо ли забирать телефоны у школьников перед уроками?
Комментировать
0
Вы употребляете армянский коньяк?

Да, самый дорогой и проверенный 6.5%

Да, самый оптимальный по цене-качество 10.1%

Да, самый дешевый 5.8%

Нет 77.5%

Всего голосов: 138

Комментировать
1
Больше опросов

​В Сургутском районе пропали двое мужчин на реке

В Сургутском районе ищут пропавших на реке мужчин

​В Сургутском районе пропали двое мужчин на реке
Фото: ru.freepik.com

В Сургутском районе спасатели начали поиски двух мужчин, которые пропали на реке рядом с деревней Лямина. По словам местных жителей, мужчины 40 и 60 лет отправились на Обь, но вскоре перестали выходить на связь и не вернулись домой.

Спасатели обследовали береговую линию от Ляминой до Сытомино, включая протоки, общая протяженность которых составляет более 80 километров.

«Исследовано сонаром 235 тысяч квадратных метров вверх по течению реки, обследован берег с использованием снегоболотохода «Лесник», для осмотра территории с воздуха применялся БПЛА», — сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Несмотря на масштабные поисковые работы, пропавших пока не нашли.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:40, просмотров: 50, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Эндокринолог: «Мы наблюдаем эпидемию сахарного диабета второго типа. Причина − ожирение и малоподвижный образ жизни» 679
  2. ​Россияне массово едут в Японию 676
  3. Югра вошла в пятерку лучших регионов России по созданию комфортной среды 558
  4. Что выбрать для первоклассника: советы Роспотребнадзора по ХМАО 530
  5. ​Школа ХМАО выплатит школьнику 400 тысяч рублей за полученную травму на уроке 483
  6. ​Участники экомарафона очистили Барсову Гору 479
  7. ​Как вернуть деньги за испорченный отдых? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 471
  8. ​Власти Сургута прокомментировали ситуацию о травмировании ребенка в лагере 255
  9. На трассе ХМАО в ДТП погибли водитель и шестилетняя девочка 249
  10. ​В Сургуте до 1 сентября отремонтируют дорогу к школе №44 214
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 14936
  2. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3129
  3. ​«Тюменский клан» и Сергей Собянин – уже давно не одно и то же 1905
  4. ​«Спи спокойно, малыш»: жители Нефтеюганска несут цветы и игрушки к месту гибели восьмилетнего мальчика 1607
  5. Нетрезвая женщина на Kia въехала в дерево в Нижневартовске 1498
  6. ​Нововведения для школьников и учителей в 2024-2025 учебном году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1458
  7. ​Доработанный проект сургутского Генплана готов. К нему есть вопросы, но он уже явно лучше предыдущей версии 1406
  8. ​Автоледи из Нефтеюганска насмерть сбила ребенка на самокате – теперь ее ждет уголовное дело 1381
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 августа? // АФИША 1351
  10. ​Старый Сургут ожил! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1278
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 14936
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5206
  3. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 4047
  4. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3932
  5. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3848
  6. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 3269
  7. ​Тесно 3265
  8. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3129
  9. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2917
  10. Выжить в лесу // Обзор СИА-ПРЕСС 2858

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика