В Сургутском районе ищут пропавших на реке мужчин

В Сургутском районе спасатели начали поиски двух мужчин, которые пропали на реке рядом с деревней Лямина. По словам местных жителей, мужчины 40 и 60 лет отправились на Обь, но вскоре перестали выходить на связь и не вернулись домой.

Спасатели обследовали береговую линию от Ляминой до Сытомино, включая протоки, общая протяженность которых составляет более 80 километров.

«Исследовано сонаром 235 тысяч квадратных метров вверх по течению реки, обследован берег с использованием снегоболотохода «Лесник», для осмотра территории с воздуха применялся БПЛА», — сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Несмотря на масштабные поисковые работы, пропавших пока не нашли.