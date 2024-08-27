Около 40% жителей Югры считают, что плакать на работе недопустимо

Каждый третий житель ХМАО признался, что хоть раз позволил себе заплакать на работе. Среди тех, кто проливал слезы, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей, воспитателей и продавцов, сообщает сервис SuperJob.

«16% − неоднократно и по разным причинам, 13% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и проч.), а 4% − лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью», − говорится в результатах опроса.

Интересно, что 82% мужчин никогда не плакали на рабочем месте. Менее терпимыми к слезам оказались женщины − среди них таких только 31%.

Однако большинство респондентов (59%) не позволяли себе плакать на работе. По мнению 41% подобное поведение недопустимо.