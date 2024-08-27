В Югре готовятся отпраздновать очередной День нефтяной и газовой промышленности

В Ханты-Мансийске готовятся к масштабным торжествам, приуроченным к 60-летию начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири. Эти мероприятия дадут старт череде событий, посвященных Дню работников нефтегазовой промышленности, который будет отмечаться 1 сентября. В праздничных мероприятиях примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук.

Одним из центральных событий станет традиционная церемония открытия мемориальных плит «Звезды Югры» на площади Музея геологии, нефти и газа. Эта церемония символизирует признание вклада тех, кто сыграл ключевую роль в развитии нефтегазовой отрасли региона.

Продолжит цикл мероприятий чествование победителей и призеров ежегодного конкурса «Черное золото Югры». В этом году конкурс включает новые номинации, такие как «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли» и «Лучшее нефтегазосервисное предприятие». Также будут награждены победители и призеры в номинациях «За социально-экономическое партнерство», «Самое динамично развивающееся предприятие», «Самая динамично развивающаяся вертикально интегрированная компания», «За сотрудничество с коренным населением», «За эффективность работы с недрами», «Лучший работодатель». Помимо этого, будут вручены государственные и ведомственные награды.

В рамках деловой программы состоится отраслевое совещание на тему «Меры поддержки нефтегазовой отрасли в контексте достижения национальных целей развития Российской Федерации». В ходе совещания будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с развитием нефтегазового сектора и его ролью в достижении стратегических целей страны.

Ханты-Мансийский автономный округ остается ключевым нефтедобывающим регионом России. С начала разработки нефтяных месторождений на его территории накопленная добыча нефти на 1 августа 2024 года составила 12,9 млрд тонн. В 2023 году в округе было добыто 216 млн тонн нефти, что составляет 40,7% от общероссийской добычи. В регионе активно работают 86 компаний, владеющих долгосрочными лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья. В нефтегазовом комплексе и на связанных с ним предприятиях занято порядка 380 тысяч человек, что составляет треть населения Югры.