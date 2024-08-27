В Югре проходит крауд-проект «ProГостеприимство Югры» для развития туризма

С 19 августа по 22 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе проходит крауд-проект «ProГостеприимство Югры», инициированный Департаментом промышленности региона. Этот проект предоставит жителям и гостям Югры возможность внести свои предложения по развитию туристической отрасли в регионе.

«Отпуск всегда – «горячая» тема для югорчан. В том числе проведение отдыха на территории родного региона. «Чем увлечь ребенка и как привить любовь к Югре? Куда отправиться на выходные? Как было бы здорово удивить гостей! Я бы хотел провести свой отпуск в Югре, но...!» Таких запросов и идей у югорчан очень много. И настало время их услышать и учесть при определении вектора развития туризма в автономном округе! – отметила начальник управления туризма Департамента промышленности Югры Ольга Лапшина. – Нам важно услышать мнение жителей и гостей региона, сформировать направление движения, которое максимально учтет их потребности, поможет увеличить интерес к Югре как туристской дестинации, станет некой базой идей для развития туризма в автономном округе. Поэтому мы начинаем проект «ProГостеприимная Югра!»

Проект пройдет в три этапа: «Предлагай», «Улучшай» и «Голосуй». На первом этапе, который продлится по 8 сентября, участники могут предложить свои идеи по шести направлениям:

«Чем полакомиться» — идеи для развития гастрономического туризма, создания новых хлебосольных локаций и улучшения ассортимента продукции, произведенной в Югре.

«Куда сходить/съездить» — проекты по турам выходного дня, уникальные развлечения и туристические программы, которые сделают отдых в Югре незабываемым.

«Улучшить «тут» — предложения по улучшению инфраструктуры, питания и сферы услуг в Югре.

«Выбрать маршрут» — идеи по созданию туристических маршрутов, раскрытие их уникальности и пользы для туристов.

«Где остановиться» — предложения по развитию гостиничной сферы в регионе.

«Чем увлечь ребенка» — идеи по детским программам, квестам и походам, которые сделают отдых детей увлекательным и познавательным.

Отправить свои предложения можно на портале «Открытый регион – Югра» crowd.myopenugra.ru. После завершения первого этапа экспертная комиссия оценит идеи и допустит их к следующему этапу «Улучшай», который продлится с 9 по 15 сентября. На этом этапе участники смогут доработать свои идеи и прокомментировать предложения других участников. Завершающим этапом станет голосование за лучшие идеи, которое пройдет с 16 по 22 сентября.

Все отобранные идеи будут внимательно изучены Департаментом промышленности Югры и включены в банк инициатив по развитию регионального туризма. Лучшие проекты войдут в региональный план мероприятий в сфере туризма, а их авторы будут приглашены для презентации своих идей на туристическом форуме «ЮграТур 2024», который состоится 8-9 ноября в Ханты-Мансийске.

Также отметим, что в Ханты-Мансийске пройдет полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Участники конкурса пройдут обучение и представят свои проекты на деловой программе, где обсудят актуальные темы в сфере туризма и гостеприимства.

Напомним, что Югра вошла в ТОП-3 среди регионов Уральского федерального округа по темпам роста туристической отрасли. По словам Ольги Лапшиной, стратегия развития туризма в регионе включает два главных направления: строительство и реновация гостиничного фонда и загородных турбаз, а также развитие придорожного сервиса. В качестве стимула для предпринимателей, вкладывающихся в туристический бизнес, предусмотрены низкие процентные ставки по кредитам.

Узнать больше о проекте «ProГостеприимство Югры» и принять участие можно на портале «Открытый регион – Югра» и в социальных сетях VK и Одноклассники.