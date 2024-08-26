Как правильно выбрать канцелярию для первоклассника: советы Роспотребнадзора по ХМАО

До 1 сентября осталось меньше недели, а значит, пора готовиться к школе. Выбор школьных принадлежностей — важное и ответственное дело, особенно для первоклассников. Роспотребнадзор по ХМАО дал несколько рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор.

Качество материалов. Подбирайте школьные принадлежности из натуральных и безопасных материалов от проверенных производителей. Это гарантирует здоровье ребенка и долговечность продукции.

Пенал. Отдавайте предпочтение тканевым пеналам с несколькими отделениями. Это поможет организовать канцелярию и быстро находить необходимые предметы.

Ручки. Для формирования красивого почерка подойдут шариковые ручки с трехгранной формой и прорезиненными вставками. Обратите внимание на стержень шириной 0,5-0,7 мм и прозрачный корпус без лишних деталей.

Фломастеры и краски. Выбирайте фломастеры на водной основе и качественные краски с органическими пигментами.

Тетради. Обратите внимание не только на обложку, но и на белизну бумаги внутри. Идеальны тетради с гладкими, плотными листами молочно-белого цвета.

Карандаши и ластики. Выбирайте карандаши средней твердости (НВ или ТМ) и классические ластики из каучука. Яркие ароматизированные ластики могут вызвать аллергию.

Ножницы. Обязательно используйте ножницы с закругленными концами для безопасности ребенка.

Совет: совершайте покупки вместе с ребенком. Так он сможет выбрать то, что ему нравится, а это поможет начать учебный год с позитивом.