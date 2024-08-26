Участники экомарафона в Сургутском районе собрали 150 мешков мусора

В Сургутском районе состоялся первый экомарафон под названием «Путешествие с пользой по Сургутскому району». Мероприятие прошло в Барсовой Горе и собрало участников из разных населенных пунктов, включая Барсово, Солнечный, Федоровский, Белый Яр, Сургут и Нефтеюганск.

В акции по очистке территории приняли участие более ста человек, сообщили в пресс-службе администрации Сургутского района. Они собрали более 150 мешков мусора и улучшили состояние урочища Барсова Гора. После уборки для участников акции провели экскурсию по природно-археологическому парку и вручили сувениры.