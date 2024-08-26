19-летний водитель из Югорска спровоцировал аварию с пострадавшим

Накануне, 25 августа, 19-летний водитель «ВАЗ» перевернул собственный автомобиль, не справившись с управлением. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«25 августа 2024 года около 20:50 на улице Западная в городе Югорск, 19-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил его опрокидывание», – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка. Также установлено, что у водителя «ВАЗ» стаж вождения составляет менее одного года.

За минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали шесть ДТП, в которых пострадали десять человек.