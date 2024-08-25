Водка и огурцы подорожали в Югре, картофель стал дешевле

В ХМАО за последнюю неделю значительно выросли цены на некоторые продукты питания, включая водку и овощи. По данным Тюменьстата, стоимость водки увеличилась на 5,15 рублей, и теперь литр этого алкоголя обходится югорчанам в среднем в 798,13 рублей, пишет издание Neft.

Также заметно подорожали огурцы, их цена поднялась на 8,27 рублей, достигнув 125,73 рублей за килограмм. Капуста подорожала на 3 рубля и теперь стоит столько же. Существенно подорожало сливочное масло - на 16,2 рубля до 1102,59 руб. за килограмм.

На фоне роста цен на одни продукты другие стали немного дешевле. В частности, стоимость картофеля снизилась на 6,35 рублей, помидоры подешевели на 6,13 рубля, а бананы — на 3,56 рубля. Наблюдается также снижение цен на сметану, творог, стерилизованное молоко и яйца.