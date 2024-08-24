В ХМАО задержали двух чиновников за превышение полномочий при закупке автобусов

Ханты-Мансийский районный суд задержал двух чиновников правительства ХМАО. Ими оказались сотрудники департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Середнев и Ольга Власова. Их арестовали по делу о закупке автобусов для транспортной реформы, сообщает группа «Югра» во «ВКонтакте».

«Накануне первый замдиректора департамента Андрей Середнев и начальница управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Ольга Власова были задержаны в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при совершении сделок с приобретением пассажирских автобусов», – говорится в сообщении.

По версии следствия, ущерб от их действий может составлять 800 миллионов рублей.

«Автобусы приобретались на бюджетные деньги для реализации транспортной реформы, которую запустила в регионе экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она неожиданно покинула пост в мае 2024 года, заявив, что переходит на другую работу. Прошло уже три месяца, а до сих пор она, как указывает врио губернатора Руслан Кухарук, «неработающий пенсионер». Не исключено, что данное расследование силовиков могло послужить поводом для ее досрочной отставки», – уточнили в сообщении.

Андрей Середнев будет находиться под стражей два месяца. Аналогичная мера пресечения и у Ольги Власовой – 1,5 месяца.

«Также мера пресечения в виде ареста на два месяца избрана для руководителя самарской компании-подрядчика – ООО «АвтоМаз», – добавили к вышесказанному.

По предварительным данным, закупка автобусов у самарской компании проведена по завышенным ценам.