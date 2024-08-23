В ХМАО начинается сезон сбора кедрового ореха — как не нарушить закон

В ХМАО с 25 августа стартует сезон сбора кедрового ореха, сообщил заместитель руководителя Природнадзора округа Александр Бирюков в эфире Центра управления регионом. Уже в это воскресенье жителям Югры разрешат собирать кедровые орехи, но важно следовать ряду правил.

«Запрещено осуществлять заготовку орехов на лесосеменных плантациях. Нормативы заготовки для граждан не установлены. Многие жалуются, что в больших объемах готовят, но это же вопрос к незаконной предпринимательской деятельности», – цитирует Бирюкова «Вестник Сургутского района».

Собирать можно только упавшие на землю шишки. Использование других методов, наносящих вред деревьям, является незаконным. Нарушителям грозит административная ответственность за порчу деревьев, а за рубку предусмотрена уголовная ответственность.

Черные шишкари, собирающие орехи незаконными способами, остаются серьезной проблемой для округа. Во время прошлого сезона в регионе выявили нарушителей даже из Москвы.