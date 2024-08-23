В Югре завершилось традиционное августовское совещание учителей

В Ханты-Мансийске завершилось традиционное августовское совещание педагогических работников, ключевой темой которого в 2024 году стало «Социальное партнерство семьи и школы в формировании всесторонне развитой личности». В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, федеральные эксперты, руководители образовательных учреждений, педагоги, а также представители родительского и ученического сообществ.

В своем видеообращении к участникам совещания министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что в новом учебном году министерство продолжит курс на поддержку педагогов и повышение престижа профессии учителя, а также на модернизацию инфраструктуры системы образования. «Значительно снижается бюрократическая нагрузка на педагогов в виде отчетности. Вдвое увеличивается выплата педагогам за классное руководство, вводится новая выплата в размере пяти тысяч рублей ежемесячно советникам директоров образовательных организаций по воспитанию. Со следующего года программа капитального ремонта школ будет расширена на детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Продолжим формирование единого образовательного и воспитательного пространства», — подчеркнул Сергей Кравцов.

В своем выступлении временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук также сделал акцент на важности совместного участия семьи и школы в воспитании детей. «Мне повезло — совместный труд моих родителей, учителей, тренеров по плаванию был ориентирован на то, чтобы передать все самое ценное, развить возможности личности. Сегодня мы все понимаем наиважнейшую роль образования в формировании духовно-нравственной системы координат каждого человека. Мы должны дать нашим детям надежную опору, гражданскую устойчивость. Только тогда можно быть уверенным в будущем своего Отечества. У педагогов ключевая роль в воспитании детей. Благодарю вас за преданность делу, профессионализм и любовь к детям», — отметил Руслан Кухарук.

Одной из новинок этого года стал конкурс на лучшую педагогическую инициативу «Моя педагогическая инициатива 2024», организованный департаментом образования и науки Югры. В ходе всей программы совещания участники могли воспользоваться QR-кодом для участия в конкурсе. Итоги конкурса будут подведены по завершении мероприятия, а инициатива победителя будет реализована в регионе в 2024-2025 учебном году.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам нравственного воспитания. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел подчеркнул важность объединения усилий родителей и педагогов в воспитании нравственной личности. «Человек должен усвоить нравственный закон, различать добро и зло, без этого не может быть полноценного общества. Основой Российского государства были и остаются традиционные ценности, в том числе православная вера, семья», — сказал глава Ханты-Мансийской митрополии.

Заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере образования Минпросвещения России Анна Тимофеева отметила значимость воспитательной работы в школах, подчеркнув, что темы «Разговоров о важном» формируются с учетом запросов педагогов и самих школьников. «Неожиданно вызвали интерес учащихся темы налоговой грамотности и вопросы психологии. Эти разговоры не обязательно должны проводить классные руководители, можно привлекать и других педагогов, и родителей», — добавила Анна Тимофеева.

Федеральные эксперты, среди которых заместитель генерального директора по научно-методической работе группы компаний «Просвещение» Татьяна Суханова, доктор искусствоведения, профессор МГУ Владимир Кошаев, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, а также директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова, поделились своими мыслями о том, как эффективно использовать современные педагогические технологии. Илья Авербух отметил: «Как мы можем замотивировать детей шире смотреть на мир, быть более активными? Мы обязаны, помимо создания потрясающих условий для развития, включать их в движение — то есть мы дали вам импульс, а дальше давайте сами».

В рамках совещания в фойе КТЦ «Югра-Классик» была организована экспозиция «Югра — территория возможностей», где были представлены модели учебных кабинетов, образовательные проекты, а также проведены мастер-классы по оказанию неотложной медицинской помощи и изготовлению окопных свечей.

«На открытии августовского совещания вручил награды учителям, которые внесли выдающийся вклад в развитие региональной системы образования, культуры и спорта. За многолетний труд поблагодарил ветеранов отрасли. Среди них — заслуженный учитель РФ Зоя Георгиевна Козловская, мой школьный преподаватель физики. С теплом вспоминаю школьное время, уроки и наставления Зои Георгиевны. Приятно было встретиться спустя столько лет в преддверии Дня знаний», — поделился Руслан Кухарук.