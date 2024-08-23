В двух городах Югры при ДТП пострадали два человека

Накануне, 22 августа, в городе Белоярский 26-летний водитель мотоцикла пострадал при ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«22 августа 2024 года в 00:39 на улице Центральной в городе Белоярский, 26-летний водитель мотоцикла, по предварительным данным, не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на дорожное ограждение», – говорится в сообщении.

В этот же день в Сургуте на Югорском тракте произошло похожее ДТП. 32-летний водитель питбайка пострадал, наехав на бордюр. Как оказалось, у него не было прав на управление транспортным средством.

«Аналогичное ДТП произошло около 18:38 на Югорском тракте в городе Сургут, где не имеющий права управления транспортными средствами 32-летний водитель питбайка, по предварительным данным, допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием мототранспорта», – добавили в сообщении.

Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали две аварии, в которых пострадали два человека.