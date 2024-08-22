Депутат Михаил Селюков предложил лишить мигрантов льгот

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724177975"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785192"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Ed22nYtBsZdwyQfTfoo1vhpK8/KFXdXFrVgMXtkOg95vuKSCw6IgbSwkFh8LmWIgcuFLPU9s0fP6u47XZuRrj9sm+eTfENl9ZWqMufADmK62O+zGJYZ+96YEUqzj4L07"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Ed22nYtBsZdwyQfTfoo1vhpK8/KFXdXFrVgMXtkOg95vuKSCw6IgbSwkFh8LmWIgcuFLPU9s0fP6u47XZuRrj9sm+eTfENl9ZWqMufADmK62O+zGJYZ+96YEUqzj4L07"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "145"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(44) "Позитив Продакшн (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72bc5264522afed8aa3dfeeedb834196.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:19:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:52"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "145"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724178002"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785145"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZpMusBkZP3QCpe8nZWTdgMCk60GGeB877Xqo1Grd3E32HQUSYibeRz4/4LXMJcFLZi5do3K9oyFZQHVkcSZOdrT5A9cHOhmC6xJdtc3+TC4rOomfA97vkt4YXjRVfr7s"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZpMusBkZP3QCpe8nZWTdgMCk60GGeB877Xqo1Grd3E32HQUSYibeRz4/4LXMJcFLZi5do3K9oyFZQHVkcSZOdrT5A9cHOhmC6xJdtc3+TC4rOomfA97vkt4YXjRVfr7s"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "146"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(42) "Позитив Продакшн (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "59643e643a559d5353e08b4c6ab6a85e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:20:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "146"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724178002"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785145"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZpMusBkZP3QCpe8nZWTdgMCk60GGeB877Xqo1Grd3E32HQUSYibeRz4/4LXMJcFLZi5do3K9oyFZQHVkcSZOdrT5A9cHOhmC6xJdtc3+TC4rOomfA97vkt4YXjRVfr7s"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZpMusBkZP3QCpe8nZWTdgMCk60GGeB877Xqo1Grd3E32HQUSYibeRz4/4LXMJcFLZi5do3K9oyFZQHVkcSZOdrT5A9cHOhmC6xJdtc3+TC4rOomfA97vkt4YXjRVfr7s"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "146"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(42) "Позитив Продакшн (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "59643e643a559d5353e08b4c6ab6a85e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:20:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "146"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724177975"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785192"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Ed22nYtBsZdwyQfTfoo1vhpK8/KFXdXFrVgMXtkOg95vuKSCw6IgbSwkFh8LmWIgcuFLPU9s0fP6u47XZuRrj9sm+eTfENl9ZWqMufADmK62O+zGJYZ+96YEUqzj4L07"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Ed22nYtBsZdwyQfTfoo1vhpK8/KFXdXFrVgMXtkOg95vuKSCw6IgbSwkFh8LmWIgcuFLPU9s0fP6u47XZuRrj9sm+eTfENl9ZWqMufADmK62O+zGJYZ+96YEUqzj4L07"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "145"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(44) "Позитив Продакшн (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72bc5264522afed8aa3dfeeedb834196.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:19:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:52"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "145"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Качаев Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC реклама на siapress.ru
ИП Качаев Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  91,6862   EUR  101,9508  

Новости

Больше новостей
Надо ли забирать телефоны у школьников перед уроками?
Комментировать
0
Вы употребляете армянский коньяк?
Комментировать
1
Больше опросов

​В ХМАО могут отменить региональные выплаты для мигрантов

Депутат Михаил Селюков предложил лишить мигрантов льгот

​В ХМАО могут отменить региональные выплаты для мигрантов
Фото и видео: Михаил Селюков, ru.freepik.com

Депутат окружной думы ХМАО Михаил Селюков предложил запретить региональные выплаты для семей мигрантов. По его мнению, средства из бюджета должны тратиться сначала на жителей России. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Семьи мигрантов у нас получают очень большие социальные выплаты из бюджета. Здесь, наверное, основная работа региональных депутатов, потому что основные выплаты идут с региональных бюджетов. И как только мы наладим порядок и запретим выплаты семьям мигрантов и самим мигрантам из бюджета, социальные выплаты, то сразу же интерес приезда в Россию и бесплатно получить какие-то блага, он пропадет. Я считаю, что деньги из бюджета России, регионов и муниципалитетов в первую очередь должны тратиться на жителей России, на граждан России, и не в коем случае не тратиться на мигрантов, и, тем более, ихние семьи», — заявил депутат.

Селюков пояснил, что его высказывание связано с тем, что достаточно широкое обсуждение вызвала идея Государственной Думы запретить семьям иностранцев приезжать в Россию вместе с работниками.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:06, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Спи спокойно, малыш»: жители Нефтеюганска несут цветы и игрушки к месту гибели восьмилетнего мальчика 535
  2. ​Сбои в работе мессенджеров: Роскомнадзор объяснил причину 525
  3. ​В Тюменской области обеспечили быстрым мобильным интернетом 283 населенных пункта 407
  4. ​В России могут ограничить покупку оружия для новых граждан 395
  5. ​Александр Моор: План на 2024 год по модернизации первичного звена здравоохранения выполнен 394
  6. В Тобольске строят туристический комплекс с 4-звездочной гостиницей 342
  7. Три югорские школы попали в топ-500 лучших в России 300
  8. ​Константин Лазута — новый директор Сургутской филармонии 280
  9. ​В Сургуте ждут всех желающих на празднование Дня государственного флага 271
  10. ​В ХМАО водитель «KIA» сбил нетрезвого мужчину на электросамокате 247
  1. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2233
  2. ​«СПОПАТ» должен стать современным нормальным бизнесом – и тогда реформа общественного транспорта заработает 1526
  3. ​«Больше люди копать огород точно не поедут»: почему власти России решили изменить условия сельской ипотеки 1496
  4. ​Проблема обучения детей мигрантов в школе: взгляд бывшего преподавателя 1419
  5. ​Уютный островок с беседкой приплыл к дому жителей Сургута 1304
  6. ​Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области 1264
  7. ​Медработники, преподаватели и другие: зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1% 1195
  8. ​В СК назвали причину смерти Алексея Навального* 1185
  9. ​Производители продуктов питания поднимают закупочные цены 1170
  10. ​В критический момент транспортной реформы округ мог купить Сургуту необходимые автобусы, но не стал 1145
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12466
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4919
  3. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3801
  4. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3673
  5. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3409
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3251
  7. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 3008
  8. ​Тесно 2998
  9. ​Лаборатории АО «Транснефть – Сибирь» в первом полугодии 2024 года провели 30 тысяч исследований проб нефти и нефтепродуктов 2723
  10. Выжить в лесу // Обзор СИА-ПРЕСС 2617

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика