Школьники Югры начнут изучать семьеведение с нового учебного года

В новом учебном году в школах Югры ожидаются значительные изменения в учебных программах. Для учеников 8–11-х классов введут новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который заменит прежний курс ОБЖ. В рамках этой дисциплины школьники будут изучать не только правила поведения в чрезвычайных ситуациях, но и элементы начальной военной подготовки и информационную безопасность. Об этом сообщил депутат думы ХМАО Николай Ташланов в своем телеграм-канале.

Обновления коснутся и других предметов - физкультуры и географии. «В программу по физической культуре добавлено 15 новых модулей по различным видам спорта. Учителя смогут составить рабочую программу, используя эти модули, в зависимости от возможностей своей школы. Обновятся карты по географии в связи с территориальными изменениями в России», - написал депутат.

Кроме того, в школах появится новый предмет — семьеведение. На занятиях школьникам объяснят, как строить здоровые семейные отношения и справляться с психологическими травмами.