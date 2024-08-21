На трассе «Сургут – Нижневартовск» произошло ДТП с пятью пострадавшими

Накануне, 20 августа, на автодороге «Сургут – Нижневартовск» 20-летний водитель «ВАЗ» совершил небезопасный обгон и столкнулся со встречным автомобилем «Nissan» под управлением 42-летнего мужчины.

«20 августа 2024 года около 18:10 на 155 км + 981 м автодороги «Сургут - Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 20-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, перед началом маневра «обгон», не убедился в безопасности своего перестроения и совершил столкновение со встречным транспортным средством «Nissan», под управлением 42-летнего мужчины», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии пять человек получили травмы: оба водителя, 21-летний пассажир «ВАЗ», а также пассажиры «Nissan», среди которых 11-летний мальчик.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали десять ДТП, в которых пострадали 13 человек и погиб один ребенок.