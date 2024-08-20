Жителя Югры осудили за контрабанду хвойных пиломатериалов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 37-летнему жителю ХМАО за контрабанду лесоматериалов. Мужчина признан виновным в незаконной поставке хвойных пиломатериалов на территорию Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В октябре 2023 года мужчина, желая извлечь материальную выгоду, организовал поставку на территорию Республики Узбекистан на грузовых автомобилях пиломатериалов хвойных пород общим объемом 118 куб. м, стоимостью более 390 тыс. рублей, намеренно указав в декларациях на товары неверные сведения о наименовании лесоматериала», - сказано в сообщении.

При попытке пересечь государственную границу груз задержали и изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Суд, учитывая доказательства и личность подсудимого, назначил ему наказание в виде штрафа. Контрабандный лесоматериал конфискован в доход государства.