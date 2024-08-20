16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,5428   EUR  98,9355  

Новости

Больше новостей
Вы употребляете армянский коньяк?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре масштабно отметят 30-летие российского триколора

Югра готовится к празднованию 30-летия государственного флага России

​В Югре масштабно отметят 30-летие российского триколора
Фото admhmao.ru

22 августа 2024 года российский триколор, символ единства и многообразия страны, отметит свое 30-летие. В честь этой знаменательной даты в Ханты-Мансийском автономном округе пройдут разнообразные мероприятия, направленные на популяризацию символа и укрепление патриотических ценностей среди молодежи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук отметил значимость государственного флага, подчеркнув его роль как символа гордости великой страны: «Наш флаг — это не только символ нашей истории и культуры, но и олицетворение гордости за достижения нашей страны. Он сопровождает наших воинов, освобождающих города и поселки, реял над Рейхстагом и поднимается на покоренных вершинах. Это символ свободы, мира, справедливости и достоинства, который объединяет всех граждан России».

С 20 по 22 августа во всех муниципалитетах Югры пройдут патриотические акции, концерты, спортивные и культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Главной целью этих мероприятий станет привлечение внимания к истории флага и его значению для каждого гражданина страны.

Так, в Сургуте 22 августа на площади перед Сургутской филармонией состоится концертная программа с церемонией поднятия флага Российской Федерации. В Нягани на территории Центрального леса культуры и отдыха пройдет концерт «Флаг моего государства». В Белоярском детей участников специальной военной операции, детей с ОВЗ и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, порадуют лотереей в рамках «Детского фестиваля "Свет добра"», а вечером на площади перед Центром культуры и досуга «Камертон» пройдет торжественный концерт.

В Урае волонтеры проведут акцию «Флаг России — Гордость и Слава», раздавая жителям и гостям города флажки и ленточки-триколора, а также состоится автопробег «Под флагом России!». В Нижневартовске утро начнется с общегородской зарядки на стадионе «Центральный». В Кондинском районе в поселке Междуреченский активисты выстроят слово «Россия» в цветах триколора в Парке Победы, а в Лангепасе в «Парке Звезд» будет развернут 60-метровый флаг Российской Федерации.

В Ханты-Мансийске 22 августа в 12:30 в парке имени Бориса Лосева состоится митинг-концерт, на котором выступят творческие коллективы и лидеры общественного мнения. В этот же день в Археопарке в 18:45 стартует велопробег «Флаг государства — гордость народа!».


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:11, просмотров: 308, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Скандальный ресторатор Алексей Гулякин убежал от обманутого инвестора в Сургуте 648
  2. ​Медработники, преподаватели и другие: зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1% 622
  3. ​Сегодняшнее голубое суперлуние может негативно повлиять на психику 486
  4. Инфопарк «Я люблю тебя, Тюменская область!» посетили Александр Моор, Руслан Кухарук и Дмитрий Артюхов 466
  5. ​Югра пережила неделю без лесных пожаров 436
  6. ​В Тюмени обсудили дополнительные меры антитеррористической безопасности 419
  7. Покататься хотел. Подросток из Мегиона угнал машину и попал в ДТП 395
  8. ​Александр Моор выразил готовность поддерживать любую инвестиционную деятельность 387
  9. ​В России могут резко вырасти цены на иномарки 372
  10. ​В Югре масштабно отметят 30-летие российского триколора 308
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3144
  2. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1694
  3. ​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате 1545
  4. ​Церковь и архитектура 1460
  5. Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте 1437
  6. Министра просвещения ждут в ХМАО на открытие крупнейшей школы в регионе 1424
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША 1405
  8. ​«СПОПАТ» должен стать современным нормальным бизнесом – и тогда реформа общественного транспорта заработает 1376
  9. Югорчане оформили кредиты на миллионы и перевели деньги мошенникам 1339
  10. ​«Больше люди копать огород точно не поедут»: почему власти России решили изменить условия сельской ипотеки 1290
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12264
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4799
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4505
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3691
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3581
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3162
  7. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3144
  8. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2984
  9. ​Тесно 2911
  10. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2906

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика