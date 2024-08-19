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​Не беспокойтесь: над Югорском три дня будет летать беспилотник

Жителей Югорска предупредили о работе беспилотника

​Не беспокойтесь: над Югорском три дня будет летать беспилотник
Фото: Стройкомплекс Югры

С 20 по 22 августа над Югорском будет летать беспилотное воздушное судно, сообщили специалисты Роскадастра. Целью запуска является создание фотографического плана местности.

«Для выполнения аэрофотосъемочных работ будет использоваться специальное БВС «Геоскан 201». Такие устройства используются для создания кадастровых карт и интерактивных геоинформационных систем, на которых наглядно представлено взаимодействие различных процессов и компонентов городской среды», – сообщили в группе во «ВКонтакте» «Стройкомплекс Югры».

Ранее подобное оборудование было задействовано при разработке 3D портала Нижневартовска.

«Просим жителей Югорска не беспокоиться по поводу БПЛА в воздухе над городом – это гражданское воздушное судно, операторы которого используют его в сугубо мирных целях», – успокоили горожан в организации.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 194, комментариев: 0
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