В Югре сократилось количество ДТП с пострадавшими на 6,2% за год

Югра вошла в десятку российских регионов, где происходит меньше всего ДТП с пострадавшими, следует из рейтинга «РИА Новости». Округ занял седьмое место: с января по июнь 2024 года произошло 53,9 аварий на 100 тыс. единиц транспорта.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество аварий снизилось на 6,2%. Число пострадавших, включая погибших и раненых, в ДТП на 100 тысяч жителей региона составило 43,4.

Самые низкие показатели аварийности с пострадавшими зафиксированы в Чеченской Республике, а самые высокие — в Республике Тыва, где количество ДТП значительно превышает средние показатели по стране.

Среди регионов УрФО наименьший уровень аварийности показал ЯНАО, заняв второе место в общероссийском рейтинге. Свердловская область оказалась на шестом месте, а Тюменская - на 82.