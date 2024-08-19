​В Югорске владельцев аттракционов оштрафовали за нарушения при эксплуатации

Югорская межрайонная прокуратура провела проверку безопасности детей на аттракционах и обнаружила серьезные нарушения. В торговых центрах и парке Югорска батутные комплексы эксплуатировались без обязательной регистрации в органах Гостехнадзора, что противоречит федеральным требованиям.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях против трех владельцев аттракционов. Предпринимателей оштрафовали на общую сумму 60 тысяч рублей. Также в их адрес направили представления для устранения нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Прокуратура продолжит следить за выполнением предписаний и устранением выявленных нарушений, чтобы обеспечить безопасность детей.