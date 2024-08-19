На экспозиции можно увидеть уникальные работы художников из разных регионов России

В Ханты-Мансийске в рамках Биеннале современного искусства «Югорский авангард» открылась выставка работ российских художников, темой которых стал югорский национальный колорит. Проект реализуется в рамках празднования 90-летия выдающегося художника Югры Геннадия Райшева.

Экспозиция «Культурный ландшафт» проходит в Галерее-мастерской юбиляра, полотна созданы по итогам недельного пленэра, который организовали для 15 художников из 11 регионов России.

«Государственный художественный музей с 2004 года регулярно организовывает пленэры. Такой формат отвечает запросам всех сторон. Мы пополняем наши фонды, поскольку каждый участник передает в дар организаторам как минимум одну работу; художники, в свою очередь, обзаводятся новыми творческими связями, обмениваются опытом, получают впечатления и эмоции. В этом году пленэр особенный, поскольку посвящен 90-летию нашего известного югорского художника Геннадия Райшева. И всеми нашими событиями, включая нынешнюю поездку, мы хотим подчеркнуть, что его дело живет и будет жить», - рассказала директор «Государственного художественного музея» в Ханты-Мансийске Елена Кондрашина.

Проект удалось реализовать благодаря поддержке «Газпромнефть-Хантоса» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Она направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании - в том числе, через поддержку инициатив в области культуры и искусства.

«Югра словно создана для того, чтобы ее рисовали. Здесь современные объекты органично сочетаются с колоритом коренных народов и таежными пейзажами. Такой симбиоз придает региону неповторимое очарование, которое так и хочется переложить на холст. Наш проект «Родные музеи» поддерживает развитие искусства в регионах, и мы очень рады, что помогли художникам из самых разных регионов России собраться в Ханты-Мансийске в юбилейный год Геннадия Райшева. Мы надеемся, что их работы пополнят музейный фонд города и привлекут сюда еще больше ценителей искусства», - сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Югра – край самобытной, неповторимой культуры. Она сформировалась под влиянием географических и погодных условий, истории и быта коренных народов Севера, отметила директор Департамента культуры Югры Маргарита Козлова.

«Сегодня это удивительное сочетание современности и традиций. Картины Райшева – образец такого искусства. Прекрасно, что нашему Государственному художественному музею удается не просто сохранять его наследие. Но и при поддержке наших постоянных партнёров, «Родных городов», каждый раз находить новые инструменты и формы популяризации художественного творчества», - подчеркнула она.

Художники побывали в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа», в поселке Урманный, Шапшинском урочище, а также с палубы теплохода любовались на природу и достопримечательности Югры. Мастера запечатлели уникальные северные пейзажи, национальные жилища, предметы охоты и культовые объекты.

«Мы готовились к пленэру с начала лета, в сжатые сроки нам удалось и сформировать программу, и составить все технические задания, и привлечь художников из разных уголков России. И самое главное – вдохновиться творчеством югорского Мастера. Геннадий Степанович – удивительный художник: одна и та же работа воспринимается по-разному. Восприятие зависит от собственного настроения, мироощущения настоящего момента, эмоций и впечатлений. Это помогло как следует погрузиться в атмосферу художественного пленэра», - пояснила куратор пленэра «Культурный ландшафт» Юлия Мельникова.

Еще один проект в рамках Биеннале - передвижная выставка «Геометрия искусства», которую можно посетить в здании Речного вокзала Ханты-Мансийска. На экспозиции представлены репродукции произведений русского искусства XVII-XX веков из фондов Государственного художественного музея Ханты-Мансийска, частью которого является и Галерея-мастерская Геннадия Райшева.