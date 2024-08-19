16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9062   EUR  97,8390  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Руслан Кухарук посетил главную ледовую арену Ханты-Мансийка и пообещал сходить на матч ХК «Югра»

В Ханты-Мансийске готовятся к новому хоккейному сезону

​Руслан Кухарук посетил главную ледовую арену Ханты-Мансийка и пообещал сходить на матч ХК «Югра»
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В преддверии нового хоккейного сезона, который стартует 2 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетил ключевые спортивные объекты Ханты-Мансийска, оценив готовность спортивных площадок к предстоящим событиям.

«В Ледовом дворце спорта создана полноценная инфраструктура для роста будущих чемпионов. Команда опытных тренеров и наставников сопровождает их на всех этапах пути. Свои первые шаги на коньках здесь делают дети в 5 лет. Все по-взрослому – по итогам отбора воспитанники детско-юношеской спортивной школы становятся игроками хоккейного клуба "Югра"», – отметил Кухарук.

Особо он подчеркнул, что в этом году при хоккейном клубе была открыта одноименная академия хоккея, что позволит юным спортсменам получать еще больше возможностей для профессионального роста. Во время визита в Ледовый дворец Кухарук наблюдал за тренировкой, где дети с энтузиазмом выходили на лед с боевым настроем: «Мы – Югра. Мы всех сильней».

На базе многофункционального спортивного комплекса также проходят занятия по фигурному катанию, тренировки следж-хоккейного клуба «Югра», а также домашние матчи молодежной и студенческой команд «Мамонты Югры» и «Север». В том же здании с ледовой ареной находится 25-метровый бассейн с 10 дорожками, мини-аквапарк и комплекс саун. Летом этот комплекс временно закрыт на ремонтные работы.

Кроме того, Руслан Кухарук отметил, что рядом с Ледовым дворцом располагается «Арена-Югра», трибуны которой вмещают до 5 500 зрителей. Этот культурно-развлекательный комплекс отвечает всем современным требованиям для проведения спортивных мероприятий международного уровня. Здесь проходят домашние матчи клуба, выступающего во Всероссийской хоккейной лиге. Югорская команда уже трижды становилась обладателем Кубка Шелкового пути и других престижных трофеев.

«Как рассказывают хантымансийцы, на матчах всегда многолюдно. Постараюсь найти в графике время, чтобы присоединиться к болельщикам, поддержать наших спортсменов с трибун», – поделился Руслан Кухарук.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:07, просмотров: 204, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:07
Ледовый Дворец, аналогичный сургутскому, «Арена-Югра» на 5500 зрителей и строительство еще одной Ледовой арены при кредитовании. Сбер не слишком ли жирно для городка Ханты-Мансийск в 120 тысяч жителей? Руслан Николаевич, как бывший Градоначальник почти миллионной Тюмени имел лишь в своём распоряжение лишь ледовый Дворец спорта, введённый ещё в 1988 году, на .3500 зрителей. А на новую ледовую Арену на 7 тысяч зрителей Губернатор Александр Моор денег не дал, считая что лучше построить несколько ледовых площадок меньшей вместимости. О достижениях команды «Югра», которую финансирует Югорский бюджет следует говорить без придыхания. На богатом бюджете Югры в 2010 году ХК «Югра» пополнилась иностранными легионерами, но победами не порадовала и оставалась в хвосте команд КХЛ, так ни разу и не попадая в стадию плей-офф. В 2015 году ХК «Югру» вообще выгнали из КХЛ и теперь она прописалась в ВХЛ. Тюменский «Рубин» в прошедшем сезоне занял 3-е место и проиграл в 1/2 финале Кубка Петрова «Нефтянику» (Альметьевск). А ХК «ЮГРА» в 1/2 финала сенсационно пригорала новичку ВХЛ «АКМ» (Тульская обл) и заняла 5-место в регулярке. Обладателем Кубка Петрова стала ХК «Нефтяник» из столицы татарских нефтяников города-побратима Сургута Альметьевска. А вообще надо бы разбираться с тем, чем занимается ХК «Югра» и как она расходует бюджетные нехилые деньги. Смотрите. Экс-Губернатор Югры Наталья Комарова, как женщина, хоккеем не интересовалась и на трибунах она за 14 лет была лишь однажды. А трибуны во время регулярных матчей заполнены лишь менее чем на 50%. Анонсирование создания Академии хоккея в Ханты-Мансийске не оправдано. Это очередное разбазаривание бюджета Югры. Уж лучше создали бы ее Сургуте, где талантов больше. В целом Большой хоккей в Ханты-Мансийске - это игрушка чиновников, которую Правительство Югры содержит на деньги налогоплательщиков для понтов, вернее якобы для повышения престижа Югры. С экономической точки зрения это совершенно убыточный проект, который югорские налогоплательщики тащат уже 14 лет.
Знаменитый хоккейный комментатор Советского периода Николай Николаевич Озеров, смотря на то, что творится с хоккеем в столице Югры, непременно бы воскликнул:
«Нет! Такой хоккей нам не нужен!».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​История со счастливым концом: сургутяне неделю искали корги по кличке Месси 411
  2. ​19 августа над Россией взойдет «Осетровая Луна» 358
  3. ​Матери трех детей из Нефтеюганска пришлось доказывать свою многодетность 328
  4. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 300
  5. ​Руслан Кухарук обсудил с министром Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекуновым еще один мост через Обь 264
  6. ​В Сургуте готов к учебному году новый корпус школы №9 256
  7. ​На автодороге «Сургут − Нижневартовск» в ДТП пострадали женщина и ребенок 253
  8. ​Провал на Никольской: в Сургуте деформировался еще один участок дороги 245
  9. ​Югра оказалась в топ-3 регионов по уровню зарплат учителей в России 243
  10. ​Либо доверяй, либо проверяй 240
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2858
  2. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 2077
  3. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 1530
  4. ​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате 1483
  5. Рейс Сочи-Сургут задержали на 9,5 часов 1374
  6. Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте 1370
  7. Министра просвещения ждут в ХМАО на открытие крупнейшей школы в регионе 1333
  8. ​Церковь и архитектура 1305
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША 1299
  10. Югорчане оформили кредиты на миллионы и перевели деньги мошенникам 1284
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12185
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4742
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4465
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3642
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3542
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3118
  7. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2946
  8. ​Тесно 2880
  9. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2858
  10. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2852

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика