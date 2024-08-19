В Югре открываются новые перспективы освоения Арктического севера

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел встречу с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым в рамках рабочей поездки в Москву. На повестке дня стояли вопросы развития Березовского и Белоярского районов, которые в текущем году вошли в состав Арктической зоны России.

Эти районы Югры соответствуют требованиям, прописанным в стратегии развития Арктической зоны, среди которых низкая плотность населения, высокий потенциал освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых, таких как марганцевые, хромовые и медные руды, цинк, свинец, кварц. В ходе встречи обсуждались ключевые направления для дальнейшего роста и развития этих территорий.

«Вхождение наших двух районов в Арктическую зону было воспринято нами как еще одна возможность для роста. Березовский и Белоярский районы - это труднодоступные территории с колоссальными природными богатствами и культурными традициями, здесь сосредоточено большое количество представителей коренных народов Севера. Отдельные программы поддержки есть, но мы понимаем, что те преференции и льготы, которые предусмотрены в рамках Арктической зоны, создадут условия и для людей, которые там проживают, и для тех, кто готов приехать в наш регион», - отметил Руслан Кухарук.

С использованием льгот и преференций Арктической зоны в Югре уже реализуются два первых инвестиционных проекта – по строительству промышленной инфраструктуры и жилья. Рассматриваются еще пять заявок инвесторов на получение статуса резидентов. Перспективы включают проекты в сфере горнодобычи, лесной промышленности, нефтесервиса, переработки рыбы и дикоросов, а также туризма и инфраструктуры.

Особое внимание было уделено развитию транспортной и логистической инфраструктуры. В частности, обсуждались механизмы реализации проекта по строительству моста через Обь, который обеспечит региону выход на Транссибирскую магистраль и полноценную работу транспортного коридора «Екатеринбург – Урай – Советский – Нягань – Надым».

«Потенциал территории Югры огромный. Безусловно, Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики поддержат проекты, направленные на развитие экономики, обеспечение северного завоза, развитие Северного морского пути и повышение качества жизни людей», – подчеркнул Алексей Чекунков.

По итогам встречи было подписано соглашение о передаче части функций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики региональному институту развития – Фонду развития Югры. Это позволит улучшить взаимодействие с инвесторами, ускорить и упростить административные процедуры, а также повысить качество сопровождения проектов резидентов на территории Югры.