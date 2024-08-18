16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9062   EUR  97,8390  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Руслан Кухарук возглавил делегацию Югры, которая присоединилась к торжествам по случаю 80-летия Тюменской области

Делегация Югры поздравила Тюменскую область с юбилеем

​Руслан Кухарук возглавил делегацию Югры, которая присоединилась к торжествам по случаю 80-летия Тюменской области
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук поздравил Тюменскую область и её жителей с 80-летием со дня образования. В сопровождении делегации Югры, он посетил южных соседей и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею региона.

«Наши регионы связывают общая история, общие ценности, главная из которых – люди. Стремясь сделать страну сильнее, наши отцы и деды – геологи, нефтяники, газовики, строители – открыли первые месторождения нефти и газа в Западной Сибири, построили дороги, заложили города. Многие тюменцы служат стране, живя в Югре, и наоборот – жители Югры работают в Тюмени, не теряя связи с округом. Моя личная история тому пример: родился и окончил школу в Урае, работал в Тюмени. Благодарю Тюмень и Тюменскую область за приобретённый опыт и знания. Поздравляю жителей Тюменской области с праздником! Желаю благополучия и успехов во всех делах, тепла и мира – каждой семье! Всегда ждём вас в Югре», – отметил в своём поздравлении Руслан Кухарук.

Югра и Тюменская область демонстрируют пример добрососедских отношений между субъектами Российской Федерации. Их связывают не только общие исторические и культурные корни, но и тесные экономические и гуманитарные связи. В основе этого взаимодействия лежит договор о сотрудничестве между правительствами Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской области, который действует до 2035 года. В рамках программы «Сотрудничество» реализуются многочисленные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов, охрану природных территорий и улучшение качества жизни граждан.

Одним из ярких примеров сотрудничества между регионами стал проект «Культурное сотрудничество», инициированный губернаторами Тюменской области, Югры и Ямала. В рамках этого проекта в 2023 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа прошли большие гастроли восьми творческих коллективов из Тюменской области. Помимо этого, было налажено тесное взаимодействие между музеями и библиотеками регионов.

В ходе праздничных мероприятий делегация Югры представила жителям Тюменской области уникальный уклад своего региона. В программе «День сотрудничества» были организованы мастер-классы по созданию традиционных игрушек, обучению игре на музыкальных инструментах коренных народов Севера, рисованию нефтью, а также этноспортивные состязания. На Цветном бульваре выступили творческие коллективы из Югры, а Нижневартовский театр юного зрителя показал постановку о покорителях Самотлора.

«Большой командой представили Ханты-Мансийский автономный округ на Дне сотрудничества Тюменской области, Югры и Ямала. Как главный нефтегазовый регион страны, где бережно хранят традиции коренных народов, мы представили программу, сочетающую в себе наш культурный код, богатую историю и современность, достижения в промышленности. В честь 80-летнего юбилея подарили жителям Тюменской области гастроли Нижневартовского ТЮЗа с постановкой о покорителях Самотлора, которые открыли новые страницы в истории наших северных регионов и всей страны», – отметил Руслан Кухарук.

Важным событием стало открытие монумента руководителю внешней разведки СССР генерал-лейтенанту П.М. Фитину. В церемонии приняли участие представители Службы внешней разведки России, правительства Тюменской области, администрации города, депутаты и ветераны. Это событие стало символом уважения к истории и подвигам людей, стоявших на страже безопасности страны.

Кроме того, на фоне праздничных мероприятий в Тюмени состоялась стратегическая сессия молодёжного актива трёх регионов по направлению «Креативные индустрии». Это мероприятие прошло в рамках договоренностей, достигнутых в феврале 2024 года на Международной выставке-форуме «Россия», и объединило представителей молодёжи из Нижневартовска, Тюмени и Салехарда. Участники обсудили совместные творческие проекты и возможности дальнейшего сотрудничества.

«Удалось между торжественными мероприятиями обсудить с губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Моором и губернатором Ямала Дмитрием Андреевичем Артюховым совместные проекты. Каждый из наших регионов – отдельный и самостоятельный субъект РФ, но многие задачи решаем сообща, и в этом наше конкурентное преимущество. Двадцать лет назад партнерство между регионами было закреплено в программе «Сотрудничество». Приоритетные направления программы пересматриваем ежегодно, это позволяет определять проекты, которые являются важными не только для трёх регионов, но и для всего Урала, страны в целом», – резюмировал Руслан Кухарук.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:44, просмотров: 167, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Больше люди копать огород точно не поедут»: почему власти России решили изменить условия сельской ипотеки 650
  2. ​Бешенства нет, укусы есть: Сургутская травмбольница рассказала о 563 пострадавших от животных в 2024 году 505
  3. Французское кино потеряло легенду: умер Ален Делон 241
  4. ​На Центральной площади Сургута устранили провал грунта 225
  5. ​Под Нижневартовском в ДТП с тремя автомобилями пострадали женщина и ребенок 202
  6. Семь руководителей компаний в ХМАО избежали наказания за налоговые преступления 187
  7. ​В Сургутском районе стартовал фотоконкурс «Чтение в фокусе» 176
  8. ​Арт-группа «Фрукты» согревает Тюмень тропическими снами 169
  9. ​Руслан Кухарук возглавил делегацию Югры, которая присоединилась к торжествам по случаю 80-летия Тюменской области 167
  10. ​Опасность в комарах: в Ханты-Мансийске зафиксировали первый случай туляремии 160
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2428
  2. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 2290
  3. ​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной» 1947
  4. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 1933
  5. ​Начальник «ЗапСибАвто» об инциденте с автобусами: «К концу недели будет решен вопрос о выплате премии сотрудникам» 1868
  6. ​Сургутяне получат новое здание ж/д вокзала в 2026 году 1732
  7. ​II межмуниципальный марафон состоится в Тобольске 15 и 16 августа 1703
  8. ​Ирина Урванцева прервала отпуск из-за массового отравления в Сургутском кардиоцентре 1508
  9. Почему купание в фонтанах Югры может быть опасным 1490
  10. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 1429
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12074
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4673
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4402
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3565
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3483
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3064
  7. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2884
  8. ​Тесно 2830
  9. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2768
  10. ​Брусника в партнерстве с Совкомбанком первой в России запустила ипотеку со сниженной ставкой 8,49% 2690

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика