В ХМАО за полгода возбудили 36 уголовных дел о налоговых преступлениях

В первой половине 2024 года бюджет государства пополнился на более чем 1,5 млрд рублей благодаря расследованию налоговых преступлений в ХМАО. Следственное управление возбудило 36 уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере налогообложения, и уже завершило расследование 14 из них. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Закон позволяет освободить от ответственности тех, кто впервые совершил налоговое преступление и добровольно возместил ущерб. Благодаря этому в 2024 году прекратили уголовное преследование семи руководителей компаний.

Однако не все готовы сотрудничать: некоторые обвиняемые пытаются скрыть имущество и мешают следствию. В таких случаях суд арестовывает их активы. В этом году по таким делам арестовано имущество на сумму более 430 миллионов рублей.