Жители Югры стали больше проводить времени за мобильными играми

Оказалось, что югорчане от 36 до 45 лет играют в мобильные игры чаще подростков, уделяя им 12 часов 24 минуты ежемесячно. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики Yota.

«При этом год назад на такой вид развлечения у жителей региона уходило немногим более шести часов в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: аудитория популярных мобильных игр увеличилась на 58% в июле по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», − говорится в исследовании.

Любопытно, что именно взрослые жители Югры оказались наиболее активными игроками: 38% совокупного игрового мобильного трафика приходится на пользователей в возрасте 36-45 лет. На втором месте находятся абоненты 26-35 лет (31%), а замыкают тройку активных геймеров пользователи 46-55 лет (17%).

Интересно отметить, что мужская аудитория увлекается играми больше женской. Мужчины составляют 62% от всех пользователей мобильных игр в регионе и генерируют 63% от общего объема игрового трафика.

При этом, в России самой популярной мобильной игрой по объему потраченного интернет-трафика за шесть месяцев 2024 года стала «Mobile Legends», которая год назад замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн платформа для создания игр «ROBLOX», игра-песочница «Minecraft» и игра жанра «три в ряд» «Gardenscapes».

В «МегаФоне» подтвердили рост трафика на гейминговые ресурсы.

«Так, в нашей области с начала года показатель вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023. Активнее всего жители региона погружаются в виртуальную реальность в выходные дни, а меньше всего играют по вторникам. По объему трафика самыми популярными стали многопользовательские игры в жанре королевской битвы и платформы для создания игр», − рассказали в пресс-службе мобильного оператора.

Подчеркнем, что ХМАО входит в топ-20 по активности геймеров. Лидерами же являются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.