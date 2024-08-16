Последствия паводка полностью ликвидировали в ХМАО

Последние подтопленные земельные участки в ХМАО освобождены от паводковых вод. В Нижневартовском районе, в поселке Зайцева Речка, вода ушла с восьми приусадебных участков, и теперь в округе нет подтопленных территорий, сообщает ГУ МЧС по Югре.

«За сутки освободились от воды восемь приусадебных участков на территории земель поселка Зайцева Речка Нижневартовского района. На территории округа подтопленных участков и домов нет», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Во время паводка в Нижневартовском и других районах Югры подтопило более 2,7 тыс. приусадебных участков и свыше 1 тыс. дачных домов. В некоторых районах вводился режим ЧС и повышенной готовности.

Правительство округа направило 50,5 млн рублей из резервного фонда на помощь пострадавшим жителям, чье имущество и жилье было повреждено. Выплаты получат около 500 человек.