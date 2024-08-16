Югорский госуниверситет оказался в рейтинге вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта

Впервые Югорский госуниверситет попал в рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Он расположился в одной из лидирующих позиций − в группе D++, говорится на сайте учреждения.

«Рейтинг с 2023 года проводит «Альянс в сфере искусственного интеллекта». В прошлом году учитывались показатели 180 университетов, в этом – 207. Вузы оцениваются по четырем блокам критериев: востребованность выпускников в найме, актуальность процесса обучения в сфере ИИ, образовательная среда, партнерства и внешние взаимодействия. Аналитическая база составлена из данных из открытых источников, результатов опросов, данных о заработной плате выпускников, полученных от Роструда, данных о ЕГЭ, полученных от Минобрнауки России», − передал ЮГУ.

В настоящий момент в университете работают современные ИТ-лаборатории:

Лаборатория аддитивных технологий.

Лаборатория передовых цифровых технологий.

Лаборатория робототехники и автоматики.

Лаборатория программных решений для бизнеса.

Лаборатория анализа и обработки данных.

Молодежная лаборатории геоинформатики экосистем.

В частности, в последней сотрудники и студенты ЮГУ создают цифровую копию природы.

Подчеркнем, что А+ категорию имеют Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Национальный исследовательский университет ИТМО и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».