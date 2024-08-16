В семье из Советского района на свет появился пятый ребенок

Этим летом в АУ «Советская районная больница» родилось 52 малыша. Впервые испытали радость материнства 13 жительниц, сообщает Депздрав Югры.

«Одна из советчанок поставила свой личный рекорд ‒ в семье появился седьмой ребенок. Самый крупный малыш, которого приняли акушерки весил 4 680 грамм, самый маленький родился всего 1 980 грамм. Ребенок здоров и активно набирает вес», ‒ указали в сообщении.

Врачи поздравили с прибавлением семью Юлии Ахманаевой и Павла Ивлева, которые воспитывают четырех дочерей и стали родителями в пятый раз. У них родился мальчик с весом 2 970 грамм. Уже на третьи сутки маму и маленького Константина выписали домой.