​Спортсмены из ХМАО представят округ на всероссийских соревнованиях

С 23 по 25 августа в Москве пройдет чемпионат России по каратэ. В соревновании примут участие спортсмены из ХМАО, сообщает группа «Югра» во «ВКонтакте».

«Югру представят десять сильнейших спортсменов округа: Арутюн Антонян, Сергей Спицин, Снежана Коробейникова, Камил Салаев, Игорь Гусев, Илхом Эшматов, Гамлет Чечелян, Виталий Лазута, Фахри Адилбейли и Сергей Павлушов», ‒ говорится в сообщении.

Всего на всероссийском чемпионате примут участие более 400 спортсменов из 50 регионов страны. Победитель личной схватки получит звание самого сильного атлета. После выступлений сформируют состав национальной сборной.