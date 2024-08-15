Подросток из Мегиона вновь выпал из окна и угодил в реанимацию

В Мегионе 16-летний подросток, который стал известен после прыжка из окна минувшей зимой, этой ночью выпал из окна пятого этажа. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщает телеканал «Мегаполис».

«В полицию поступило сообщение из ЕДДС о том, что с пятого этажа, запутанный в простынях, вывалился парень. Парню полных 16 лет, пока причина поступка не ясна», — рассказал Ura.ru источник в силовых структурах.

В феврале этот же подросток прыгнул из окна пятого этажа, чтобы записать видео для социальных сетей. Тогда он удачно приземлился в сугроб, но был поставлен на профилактический учет в полиции.