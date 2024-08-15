ДТП в Нижневартовском районе спровоцировал водитель «Nissan»

Вчера утром, 14 августа, на автодороге «Нижневартовск – Радужный» 33-летний водитель автомобиля «Nissan» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Toyota», и спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«33-летний водитель автомобиля «Nissan», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении «Toyota», под управлением 32-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В результате ДТП оба водителя, а также 59-летний пассажир Toyota получили травмы», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано два ДТП, в которых двое человек получили травмы.