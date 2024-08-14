Два человека получили травмы на автодороге «Югра» накануне

Вчера утром, 13 августа, на автодороге «Югра» в Ханты-Мансийском районе столкнулись два автомобиля, один из них − опрокинулся. ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции, сообщает Госавтоинспекция региона.

«Около 07:10 на 86 км + 550 м автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе, 33-летний водитель «Honda», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с «Ваз». После чего произошло опрокидывание последнего автомобиля», − говорится в сообщении.

В результате аварии 25-летний водитель Ваз и его 30-летняя пассажирка получили травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых три человека пострадали.