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В Югре прогнозируют интенсивные дожди

В МЧС предупредили о сильном дожде в южной части ХМАО

В Югре прогнозируют интенсивные дожди
Фото: ru.freepik.com

МЧС ХМАО предупредило о сильных дождях 13 августа. По прогнозам, ухудшение погоды ожидается в южных районах региона.

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 13 августа в южных районах Югры ожидается сильный дождь», - говорится в сообщении.

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и ночью в отдельных районах возможен небольшой дождь. Температура ночью будет держаться в пределах +7,+12 °С, а днем поднимется до +17,+22 °С.


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Сегодня в 17:24, просмотров: 136, комментариев: 0
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