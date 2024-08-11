Понедельник с дождем, среда с грозой: прогноз на начало недели в ХМАО

В начале новой рабочей недели жителей Югры ожидает переменчивая погода, пройдут дожди и грозы. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 12 августа, прогнозируется облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит от +7 до +12 °С, днем воздух прогреется до +14,+19 °С. Ветер подует с запада.

Во вторник, 13 августа, также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и ночью в отдельных районах возможен небольшой дождь. Температура ночью будет держаться в пределах +7,+12 °С, а днем поднимется до +17,+22 °С. Ветер сменится на юго-восточный: ночью его скорость составит 2-7 м/с, а днем усилится до 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

В среду, 14 августа, погода останется облачной с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди, местами сильные. Днем местами пройдут грозы. Ночью температура воздуха составит +10,+15 °С, днем — +17,+22 °С. Ветер усилится до 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с.