В Ляминой открылись спорткомплекс и крытый хоккейный корт за 120 млн рублей

В Сургутском районе накануне, 10 августа, состоялось торжественное открытие двух новых спортивных объектов в поселке Лямина. Жители получили современный спорткомплекс с универсальным игровым залом и крытый хоккейный корт. Оба объекта построены по муниципальной концессии и аналогичны тем, что недавно открыли в Русскинской. Общая стоимость проектов превысила 120 миллионов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Спорткомплекс включает в себя многофункциональный спортивный и тренажерный залы. Предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы, медпункт и методкабинет. Проект поддержало ПАО "НК "Роснефть". Крытый хоккейный корт — это ледовая арена, раздевалки, технические помещения, зоны для тренировок и пункт проката коньков. Ввод объекта позволит увеличить тренировочный сезон на три месяца., - написал Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Он добавил, что новая спортивная инфраструктура обеспечивает жителей Лямины всеми необходимыми условиями для активных занятий спортом.

В Сургутском районе физкультурой и спортом занимаются 74,4% населения. Обеспеченность спортивными объектами достигла уровня 55,8%.