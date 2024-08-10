За сезон «Николай Пирогов» посетит 48 населенных пунктов Югры

В Сургутском районе будут работать специалисты плавполиклиники «Николай Пирогов». Мобильная бригада врачей примет жителей деревень, сел и поселков с 24 августа по 4 сентября, сообщили в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Бригада медиков состоит из врачей общей практики, ультразвуковой и клинической лабораторной диагностики, акушера-гинеколога, невролога, стоматолога, хирурга, офтальмолога, рентгенолога», – говорится в сообщении.

Прямо на борту судна югорчане смогут сдать необходимые анализы, получить консультацию узких специалистов и пройти обследование.

24 августа плавучая поликлиника прибудет в поселок Банный, 26-27 августа – поселок Высокий Мыс. С 28 по 30 августа врачи будут работать в деревне Лямина, а с 31 августа по 4 сентября – в селе Сытомино.

За весь сезон врачи плавполиклиники «Николай Пирогов» посетят 48 удаленных населенных пунктов Югры.