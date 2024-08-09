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​Жители Пыть-Яха пожаловались Руслану Кухаруку на общественный транспорт и высокие тарифы ЖКХ

Врио губернатора Югры встретился с жителями Пыть-Яха

​Жители Пыть-Яха пожаловались Руслану Кухаруку на общественный транспорт и высокие тарифы ЖКХ
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетил Пыть-Ях с рабочим визитом, в ходе которого встретился с жителями города и представителями общественности. Программа поездки была сформирована с учетом обращений, поступивших в адрес нового руководителя региона от местных жителей.

Одним из ключевых вопросов, поднятых во время встречи, стало расселение аварийного жилья и балочного фонда. Руслан Кухарук сообщил, что в регионе разрабатывается окружная программа по расселению из аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Жители города выразили свои замечания по поводу работы городского общественного транспорта. В ответ на это Руслан Кухарук отметил, что данный вопрос уже обсуждался с управленческой командой муниципалитета, и городским властям поручено предоставить полную информацию о работе общественного транспорта. «Работа общественного транспорта должна быть налажена. Помимо этого необходимо в постоянном режиме осуществлять мониторинг работы общественного транспорта, отслеживать и своевременно реагировать на недочеты», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора.

Одним из волнующих вопросов, поднятых на встрече, стали высокие тарифы на коммунальные услуги. Руслан Кухарук заверил, что эта тема находится на контроле на уровне региона, и региональная тарифная служба проведет оценку стоимости коммунальных услуг по всему округу.

На встрече также присутствовали представители молодежи, которые выразили желание после окончания учебы вернуться жить и работать в родной город, но при этом подчеркнули необходимость создания новых молодежных объектов. Руслан Кухарук отметил, что создание комфортных и современных условий для жизни в городах Югры — приоритетная задача региональной власти, и подчеркнул важность активного участия молодежи в создании новых городских объектов.

Подводя итоги работы в Пыть-Яхе, Руслан Кухарук подчеркнул, что все муниципальные образования Югры, в том числе города с небольшой численностью, должны продолжать развиваться высокими темпами, учитывая запросы жителей. «По итогам каждой встречи с жителями в муниципалитетах фиксируются поручения. Эта работа не позволит упустить с контроля те принципиальные решения и позиции, о которых мы договариваемся с горожанами. Уверен в том, что жители являются лучшими контролерами выполнения этих поручений. Именно поэтому считаю важным, чтобы открытая коммуникация с югорчанами, в том числе в моих социальных сетях, была постоянной», — заключил Руслан Кухарук.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 125, комментариев: 0
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