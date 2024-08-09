Врио губернатора Югры посетил важнейшие стройки Пыть-Яха

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетил ключевые инфраструктурные объекты Пыть-Яха, чтобы лично оценить ход работ и обсудить актуальные проблемы с местными властями. Маршрут рабочей поездки был сформирован на основе комментариев, которые жители оставляют в социальных сетях главы региона, а также данных тепловой карты «Центра управления регионом».

В ходе визита Руслан Кухарук посетил объекты, где ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции сетей тепло- и водоснабжения. В Пыть-Яхе ремонтируется около 1,3 тысячи метров тепловых сетей и 661 метр водопроводных сетей. Глава региона поручил администрации муниципального района усилить работу и ускорить процесс ремонта, чтобы завершить его до начала отопительного сезона. «Местные жители без воды не останутся, капитальный ремонт планируем завершить до начала отопительного сезона», — заверил глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов.

В рамках рабочей поездки Руслан Кухарук также осмотрел районы с аварийным жильем. Глава города отметил, что в 2020 году было завершено расселение жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года, однако в Пыть-Яхе остаются дома с таким же статусом, которые требуют внимания. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры поручил департаменту пространственного развития и архитектуры подключиться к работе и рассмотреть всю необходимую информацию по проекту комплексного развития территорий на ближайшем градостроительном совете. «Со всеми муниципалитетами отработали проект расселения из аварийного жилищного фонда. Программа готова, в течение августа она будет принята и поможет оперативно подключить представителей подрядных организаций на новых стройплощадках», — сообщил Руслан Кухарук.

Особое внимание было уделено станции водоочистки ВОС-3, производительностью 12 тысяч кубометров в сутки. Проект, реализуемый по национальному проекту «Жилье и городская среда», обеспечивает чистой питьевой водой около 24 тысяч жителей Пыть-Яха. Объект был введен в эксплуатацию в 2022 году, однако в прошлом году были выявлены небольшие недочеты, которые подрядная организация устраняет в настоящее время. «Объект введен в эксплуатацию в 2022 году. И в прошлом году мы получили ряд небольших замечаний, которые сейчас устраняет подрядная организация», — отметил директор «Управления городского хозяйства» Альберт Ахметшин.

Также обсуждался вопрос реконструкции путепровода через железнодорожные пути в Пыть-Яхе. Мост, соединяющий центральную часть города с микрорайонами 7 и 2а, находится в неудовлетворительном состоянии, что вызывает многочисленные жалобы от автомобилистов. По словам Дмитрия Горбунова, в ближайшее время планируется провести закупку необходимых материалов и начать строительство.

Подводя итоги рабочей поездки, Руслан Кухарук подчеркнул важность встречи с жителями и отметил необходимость устранения выявленных проблем в рамках текущего строительного сезона: «Мы сегодня отметили те направления, которые в рамках текущего строительного сезона нужно будет обязательно устранить. Но, самое главное, что мы на месте встретились с людьми и познакомились с той проблематикой, которую обозначили жители».