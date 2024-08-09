Эксперты предупредили югорчан о приближении магнитной бури

Новая магнитная буря ожидается вечером 9 августа и продлится до 15:00 мск 10 августа. По данным Лаборатории солнечной астрономии, пик активности бури, оцениваемой как средней интенсивности (G2), придется на полночь с пятницы на субботу. К вечеру 10 августа магнитосфера Земли вернется в нормальное состояние, пишет РБК.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о возможных неточностях в прогнозах, отметив, что буря может начаться позже и оказаться менее интенсивной. Тем не менее, предупреждения о воздействии на самочувствие людей остаются актуальными.

Магнитные бури могут вызывать уязвимость у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нервными расстройствами. Наиболее распространенные симптомы включают головные боли, бессонницу, тахикардию и проблемы с давлением. Специалисты рекомендуют проявить осторожность и следить за здоровьем в этот период.