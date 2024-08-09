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Югру отметили за высокий уровень дорожной безопасности

Югру признали регионом с высоким уровнем дорожной безопасности

Югру отметили за высокий уровень дорожной безопасности
Фото: ru.freepik.com

Югру признали регионом с высоким уровнем дорожной безопасности. Это следует из рейтинга по безопасности дорожного движения регионов. В нем учитывалось не только количество ДТП, но и расходы на содержание дорог, обеспеченность медработниками, количество камер на автотрассах и другие факторы, пишут «Известия».

Югра вошла в категорию регионов с высоким уровнем безопасности вместе с Тюменской областью. При этом Ямал был отмечен как регион с передовым уровнем безопасности. Самыми безопасными для автомобилистов также признали дороги в Чечне и Республике Коми.

Рейтинг, разработанный общественным советом при Минтрансе РФ, экспертами НИУ «Высшая школа экономики» и рядом общественных организаций, направлен на выявление проблем с аварийностью в разных регионах страны. Его цель — определить причины ДТП и предложить меры для снижения их количества и тяжести последствий.

Председатель общественного совета при Минтрансе РФ Татьяна Горовая отметила, что рейтинг позволит улучшить дорожную безопасность, учитывая данные о ДТП, расходы на дороги, количество камер фотовидеофиксации, медицинское обеспечение и штрафы за превышение скорости.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 165, комментариев: 0
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